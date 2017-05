32-calowy monitor Philips z zakrzywionym ekranem dla komputerów o przeciętnej specyfikacji

Philips 328E8QJAB5 to połączenie zakrzywionej matrycy VA i dużej przekątnej z technologią Ultra Wide-Color. Najnowszy 32-calowiec w ofercie marki Philips dedykowany jest głównie dla osób poszukujących zakrzywionego monitora o dużej przekątnej, w klasycznym formacie 16:9. Ekran oferuje rozdzielczość Full HD (1920 x 1080 pikseli), ale nadrabia rozmiarem obszaru roboczego – przeciwległe rogi ekranu są oddalone o 80 cm.

Zaletą modelu Philips 328E8QJAB5 jest to, że w odróżnieniu od monitorów QHD i 4K do generowania płynnego obrazu wystarczy komputer o przeciętnej specyfikacji. Można go również podłączyć do laptopa.