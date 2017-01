Flagowy model Panasonic Lumix GH5 - znamy cenę

Panasonic zaprezentował najnowszy flagowy model z linii aparatów bezlusterkowych (DSLM) LUMIX G, opierających się na standardzie Mikro Cztery Trzecie - Panasonic Lumix GH5. Nowy aparat to hybrydowe urządzenie najwyższej klasy, przeznaczone dla amatorów fotografii i profesjonalnych twórców filmowych, którzy chcą uwiecznić ważne chwile w jakości wideo 4K o parametrach 60p/50p i na zdjęciach 6K.

Panasonic Lumix GH5 posiada nową cyfrową matrycę LIVE MOS ze zwiększoną o 25% liczbą pikseli w stosunku do modelu GH4 - z 16,05 do 20,3 megapiksela. Jednocześnie wyeliminowany został filtr dolnoprzepustowy. Aparat wyposażony jest w nowy procesor obrazu Venus Engine, który pozwala na lepsze odwzorowanie, szczególnie w przypadku technologii Natural Texture Expression. Dzięki technologii Multi-pixel Luminance Generation można uzyskać wyraźne i ostre obrazy przy użyciu 9 razy większego obszaru informacji o pikselach w trakcie procesu demozaikowania, co zapewnia dokładną reprodukcję szczegółów. W technologii Intelligent Detail Processing każdy piksel jest analizowany pod kątem tego, czy znajduje się w części obrazu, która jest płaska, czy stanowi detal albo krawędź na zdjęciu. Następnie jest przetwarzany w sposób optymalny dla wykrytej charakterystyki. Daje to efekt w postaci bardzo dokładnych, ale naturalnych obrazów o zachwycająco odwzorowanych szczegółach, z eliminacją fałszywych kolorów na krawędziach.

Technologia Three Dimensional Colour Control pozwala wykryć nie tylko odcień i nasycenie, ale także jasność. Umożliwia optymalną kontrolę kolorystyczną w zależności od wartości każdego z tych parametrów. Zapewnia bogactwo reprodukowanych barw, od najciemniejszych do najjaśniejszych fragmentów obrazu. Standardowa procedura Multi Process NR (Noise Reduction, redukcja szumów) została ulepszona do technologii High Precision Multi Process NR. Tym samym dokładność identyfikacji zakłóceń wzrosła czterokrotnie w porównaniu z poprzednim silnikiem, przy zachowaniu szczegółów obrazu po przeprowadzonej redukcji szumów. Dzięki temu zdjęcia pozostają wyraźne nawet przy wysokich wartościach czułości, z ISO do 25 600.