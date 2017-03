Kodak Photo Printer Mini - natychmiastowy wydruk zdjęć z telefonu lub tabletu

Kodak Photo Printer Mini to niewielka drukarka, umożliwiająca natychmiastowy wydruk zdjęć, wykonywanych telefonem lub tabletem posiadającymi system operacyjny Android lub iOS. Urządzenie wykorzystuje druk termosublimacyjny. Trzy barwniki (Cyan, Magenta, Yellow) wykorzystywane do druku, umieszczone są razem z papierem w jednym kartridżu. Dodatkowo barwniki pokryte są specjalną warstwą wodoodporną, chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi i promieniowaniem UV.

Wkłady do druku to nowej generacji kartridż pozwalający na wydruk wysokiej jakości kolorowych zdjęć bez konieczności dokupywania dodatkowych elementów eksploatacyjnych. Aby wydrukować zdjęcia wystarczy sam wkład, który wymienia się po wydrukowaniu 10 szt. zdjęć. Wewnątrz kartridży znajdują się zarówno barwniki jak i papier.

Kodak Photo Printer Mini posiada wbudowany akumulator litowo-polimerowy. Czas ładowania urządzenia to około 1,5h. Ładowanie może odbywać się bezpośrednio z portu USB w komputerze lub tablecie, a także bezpośrednio z sieci.

