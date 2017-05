Nagość zakryta w komercyjnym ujęciu. Warsztaty z cyklu Szkoła Fotografii FOMEI

Na warsztatach dowiecie się jak pracować ze światłem błyskowym, jak uzyskać konkretne efekty, na co zwrócić uwagę, czym charakteryzują się konkretne rodzaje światła. Drugim punktem programu będzie praca na świetle ciągłym przy użyciu najnowszych lamp światła ciągłego w technologii LED - również marki Fomei. Opowiemy Wam, jakie są różnice między światłem ciągłym a błyskowym, opowiemy o wadach i zaletach każdego z nich, o modyfikatorach światła błyskowego oraz jak modyfikować światło ciągłe, jak zachowywać się i pracować w studio fotograficznym.

Gdzie?

Warsztaty odbędą się w Warszawie w Kapsel Studio ul. Mińska 65/244

Kiedy?

Zapraszamy 27 maja (sobota) w godzinach11:00 –20:00.

Prowadzący

Warsztaty poprowadzi Łukasz Marciniak specjalizujący się w komercyjnej fotografii aktu, ale nie tylko, Jego prace można zobaczyć w różnych magazynach na całym świecie. Ostatnio jego zdjęcie zdobi okładkę Chorwackiej edycji magazynu Playboy.

Organizator

Organizatorem warsztatów jest Kapsel Studio oraz Medikon Polska –wyłączny przedstawiciel marki Fomei na rynku polskim.

Grupa

12 osób

Koszt

380 zł brutto

Fot. Łukasz Marciniak

Harmonogram

Warsztaty będą obejmowały następujące zagadnienia:

11:00 - 12:00 Zapoznanie się z uczestnikami warsztatów, prezentacja ew. dotychczasowych prac.

12:00 - 13:45 Część teoretyczna kursu.

Czas migawki, przysłona, głębia ostrości.

W jaki sposób stwarzać pomysły i jak czerpać z inspiracji, żeby efekt końcowy był najbardziej zadowalający. Proste i skuteczne triki, wykorzystywane przez zawodowców.

Na co zwrócić uwagę podczas pracy, jak dobrać kompozycję, co to są mocne punkty. Co to jest złoty podział? Dlaczego centralny kadr? Jak za pomocą światła nadać zdjęciu charakter? Harmonia i chaos kompozycyjny, planowanie, rola tła.

Światło naturalne, światło błyskowe i ciągłe. Modyfikatory światła, odpowiednie zastosowanie.

13:45 - 14:00 Przerwa

14:00 - 16:00 Część praktyczna - praca na planie

Dobór odpowiedniego sprzętu, wybór odpowiednich źródeł światła i modyfikatorów. Zwrócenie uwagi na pracę ze światłem, odbijanie, rozpraszanie, pochłanianie.

Przygotowanie aparatu i obiektywów.

Sesja z omówieniem poszczególnych etapów w wykonaniu prowadzącego.

Praca z głównym tematem.

16:00 - 16:30 Przerwa obiadowa

16:30 - 20:00 Część praktyczna - praca na planie

Krótkie podsumowanie pierwszej części zajęć praktycznych, zamiana ew. planów zdjęciowych

Praca z ew. drugim tematem głównym.

Zakończenie i podsumowanie obu części

Zapisy na warsztaty

Aby zapisać się na warsztaty należy przejść na stronę www.sklep.medikon.pl i zakupić "uczestnictwo w warsztatach fotografii nagości zakrytej w komercyjnym ujęciu". Uwaga: ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, TYLKO DLA OSÓB PEŁNOLETNICH.

Fot. Łukasz Marciniak

Medikon Polska wspiera rynek fotograficzny od 2000r. Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań z zakresu oświetlenia fotograficznego i filmowego, druku atramentowego w małym i dużym formacie, druku termosublimacyjnego, zarządzania barwą a także obrazowania RTG. Przez 17 lat działalności wdrożyliśmy ponad 400 systemów do fotograficznego druku wielkoformatowego, zaprojektowaliśmy i zrealizowaliśmy kilkadziesiąt studiów filmowych i fotograficznych oraz rozszerzyliśmy park sprzętowy niezliczonej ilości fotografów i videofilmowców. Nasze rozwiązania budujemy na sprzęcie marek, których jesteśmy przedstawicielami, dystrybutorami lub partnerami takich jak: Fomei, Epson, DNP Photo Imaging Europe, Eizo, Sihl Masterclass, Harman by Hahnemuhle, Ilford Photo, X-Rite, DataColor, Mirage by Dinax.

Fomei to czeska marka, która od ponad 23 lat dostarcza szerokie spektrum oświetlenia dla potrzeb fotografii i filmu. Jakość produktów Fomei doceniły zarówno osoby zajmujące się hobbystycznie fotografią oraz profesjonaliści, dla których najważniejsze są niezawodność i nowatorskie rozwiązania takie jak np. sterowanie oświetleniem studyjnym z poziomu komputera lub technologia LED. Oferta FOMEI liczy kilkaset produktów – takich jak lampy błyskowe, LED, HMI, fluorescencyjne, żarowe, modyfikatory światła, statywy, systemy zawieszeń, tła oraz różnorakie akcesoria dodatkowe.

Łukasz Marciniak specjalizuje się w fotografii komercyjnej, jest założycielem i współwłaścicielem studia Kapsel w Warszawie, głównym przekazem jego prac jest pokazanie kobiecego piękna. Współpracuje z czasopismami na całym świecie - są to m.in. magazyn Playboy, CKM, Tattoo erotica, Volomagazine, Insomnia i inne. W Swoim Studiojak i w swojej pracy wykorzystuje bogactwo zastosowań lamp marki Fomei, dzięki którym może wykonać każde zlecenie z największa precyzja i dbałością o każdy detal. www.lukaszmarciniak.com

Fot. Łukasz Marciniak

