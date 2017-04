Panasonic Lumix DC-TZ90

Firma Panasonic wprowadza aparat Lumix DC-TZ90 - nowy model w ramach serii aparatów podróżnych TZ. Dzięki zwiększeniu rozdzielczości matrycy z 18,1 megapiksela (TZ80) do 20,3 megapiksela LUMIX TZ90 zyskał 30-krotny zoom optyczny (odpowiednik w aparacie 35 mm: 24–720 mm). Przy zachowaniu kieszonkowych wymiarów umożliwia on fotografowanie i rejestrację nagrań wideo w rozdzielczości 4K. Nowy, odchylany tylny wyświetlacz pozwala na wykonywanie zdjęć autoportretowych, także w rozdzielczości 4K i trybie panoramicznym.



Uniwersalny, ultraszerokokątny obiektyw LEICA DC VARIO-ELMAR 24 mm z 30-krotnym zoomem optycznym spełnia rygorystyczne wymagania firmy Leica LUMIX TZ90 charakteryzując się parametrami optycznymi, zapewniającymi ostrość obrazu przy minimalnym poziomie zniekształceń i flar.

Nowa 20,3-megapikselowa matryca MOS o wysokiej czułości i procesor obrazu Venus Engine umożliwiają uzyskanie zdjęć dobrej jakości, nawet w przypadku ustawienia wysokiej czułości w słabo oświetlonym otoczeniu.

LUMIX TZ90 może rejestrować płynne, charakteryzujące się wysoką rozdzielczością sekwencje wideo w rozdzielczości QFHD 4K (3840 x 2160) przy 30p (60 Hz) lub 25p (50 Hz) w MP4.*1*2 Dzięki technologii 4K użytkownicy mogą uwieczniać chwile z prędkością 30 kl./s jako zdjęcia w formacie 4K, co stanowi odpowiednik fotografii o rozdzielczości 8 megapikseli.

Technologia 4K udostępnia użytkownikom także inne przydatne funkcje. Funkcja Post Focus pozwala na łatwe wybranie obszaru do wyostrzenia po wykonaniu zdjęcia. Funkcja Focus Stacking pozwala użytkownikom na ustawienie głębi ostrości już po wykonaniu zdjęcia. Jest to możliwie dzięki połączeniu wielu zdjęć zrobionych za pomocą funkcji Post Focus obsługiwanej przez aparat. Dodatkowo LUMIX TZ90 jest wyposażony w funkcję Light Composition, dzięki której aparat może połączyć kilka klatek, wybierając z nich i zapisując jaśniejsze piksele. Pozwala to na uzyskanie wspaniałych, bardziej spektakularnych zdjęć w takich sytuacjach, jak pokaz ogni sztucznych czy sceny nocne. Opracowanie ujęcia odbywa się aparacie. Funkcja 4K Live Cropping umożliwia przycinanie kadru 4K na żywo podczas nagrywania filmu, by osiągnąć stabilne panoramowanie lub przybliżanie w sekwencjach wideo o wysokiej rozdzielczości. Użytkownicy mogą nagrywać filmy w jakości Full-HD, dodając imponujące efekty specjalne po zarejestrowaniu materiału w rozdzielczości 4K. Efekty te są realizowane cyfrowo, bez fizycznego ruchu obiektywu.