Samodzielne drukowanie zdjęć o jakości ekspozycyjnej - bezpłatne webinarium

Fotografujesz? Zajmujesz się edycją zdjęć? A może chciałbyś dowiedzieć się, jak samodzielnie drukować zdjęcia o jakości ekspozycyjnej? 16 marca 2017 r. odbędzie się webinarium, które przeznaczone jest dla wszystkich osób, które zajmują się fotografowaniem, obróbką zdjęć i drukowaniem, chcą wykorzystywać swój sprzęt do maksimum możliwości i poszerzyć swoją wiedzę o systemie pracy z fotografią.

Webinarium odbędzie się online 16 marca 2017 o godzinie 11:30. Jedyne co musisz zrobić to zarejestrować się i kliknąć na link prowadzący do sesji na żywo o ustalonej godzinie. Liczba miejsc ograniczona.