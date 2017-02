Nazwa FíRIN powstała na bazie staroirlandzkiego słowa Fírinne. Oznacza "to co jest prawdziwe" oraz wyraża "bycie prawdziwym wobec kogoś lub czegoś". Tokina FíRIN 20mm f/2 FE MF jest kompaktowych rozmiarów, super szerokokątnym, manualnym, stałoogniskowym obiektywem, kompatybilnym z pełnoklatkowymi, bezlusterkowymi aparatami Sony, wyposażonymi w mocowanie E.





Poprzez zastosowanie dwóch, w pełni szklanych, precyzyjnie tłoczonych elementów asferycznych oraz trzech o super niskim współczynniku rozpraszania w obiektywie Tokina Firin 20mm f/2 FE MF, udało się w bardzo wysokim stopniu zredukować aberracje, co umożliwiło uzyskanie ostrzejszych zdjęć o większym kontraście. Konstrukcja ta jest odzwierciedleniem dekad doświadczeń oraz tradycji doskonałości Tokiny jako producenta optyki, połączonych z zastosowaniem nowych technologii.

