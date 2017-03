WARSAW ON AIR - premiera albumu fotografii lotniczych Warszawy i wystawa zdjęć Warszawy z wysokości 3000 metrów

Maciej Margas przypięty linami do wnętrza maszyny jako pierwszy fotograf w Polsce wykonał wyjątkowe zdjęcia dzienne i nocne w ściśle chronionej przestrzeni powietrznej nad centrum Warszawy, ale nie tylko – mapa na początku albumu informuje o tym, że znajdziemy tu również zdjęcia z dalszych dzielnic takich jak Bemowo, Ursus, Wilanów czy Ursynów do tej pory raczej niespotykanych na zdjęciach z powietrza.



Kolekcja fotografii zaprezentowana w albumie to efekt dwóch lat pracy oraz kilku podniebnych sesji z wysokości nawet 3,5 km nad ziemią! To także fascynująca opowieść o miłości do rodzinnego miasta, pasji, pokonywaniu kolejnych trudności i przekłuwaniu ich w motywację. WARSAW ON AIR to inspirująca historia o spełnianiu swoich marzeń – o lotach nad miastem, ale również o albumie, który powstał w modelu self-publishingu pod marką Warsaw Gift Shop. Wykonanie tak trudnych i kosztownych zdjęć oraz wydanie eleganckiego albumu nie udałoby się 24-letniemu fotografowi, gdyby nie wsparcie Internautów, którzy pomagali Margasowi poprzez zbiórkę crowdfundingową w serwisie Pomagam.pl. Unikatowe lotnicze zdjęcia wykonane z wysokości 3 km wykonano jeszcze w 2016 roku, i od kilku miesięcy czekają na swoją premierę na wystawie obok albumu fotograficznego.