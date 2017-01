24 tysiące kilometrów w trzy miesiące - 35 najlepszych zdjęć z podróży po Ameryce Północnej

Holender, Guido Diana, we wrześniu 2016 rozpoczął podróż swojego życia i przez kolejne trzy miesiące przemierzył 24 tysiące kilometrów po Ameryce Północnej. Powstały setki zdjęć, z których fotograf wybrał trzydzieści pięć najlepszych ujęć. "Widziałem jesienne topole w Kolorado, niesamowite jeziora Canadian Rockies, przejechałem przez most Golden Gate w San Francisco, stałem nad Wielkim Kanionem i spotkałem niedźwiedzia" – mówi fotograf.

Kolekcja Guido to bardzo udane fotografie krajobrazowe, często wykorzystujące technikę HDRI. Oprócz samych zdjęć bardzo nam się spodobała dyscyplina fotografa podczas ich selekcji. Publikowanie w Internecie fotografii na zasadzie "jak leci" jest częstym zjawiskiem wśród miłośników fotografii. Nawet krótka obserwacja zbiorów różnych fotografów publikowanych na łamach najrozmaitszych serwisów WWW pozwala dojść do wniosku, że wielu z nas publikuje zdecydowanie za dużo zdjęć. Sprzyja temu niewątpliwie łatwość robienia fotografii jak i przeświadczenie, że pojemność Internetu jest nieograniczona. I mimo, iż w stwierdzeniu tym nie ma wiele przesady, to problem tak naprawdę leży gdzie indziej.