26-latek przez 16 godzin dziennie fotografuje zmarłych nad brzegiem rzeki Ganges

Indra Kumar Jha ma 26 lat, pracuje po 16 godzin dziennie w Varanasi, nad brzegiem Gangesu, świętej rzeki dla Hindusów, gdzie średnio każdego dnia spalanych jest 300 ciał. Podczas ceremonii kremacji podchodzi do rodzin zamarłych, aby wykonać kilka ujęć, które zaraz potem drukuje w małym laboratorium fotograficznym. Zdjęcia te służą nie tylko jako pamiątka dla rodziny, ale stanowią również dowód dla banku, że członek rodziny nie żyje.

Gdy Indra miał 17 lat, kupił kompaktowy aparat i zaczął fotografować. Twierdzi, że lubi swoją pracę, nie ma szefa i może zarobić między 1500 i 2500 rupii (24- 40 dolarów) każdego dnia. Cena jednego ujęcia waha się między od 120 do 200 rupii (2- 3 dolarów).

