3 lata gwarancji na drukarki z serii Epson SC-P

Do 31 maja 2017 trwa promocja firmy Epson. Przy zakupie wybranej drukarki z serii SC-P u autoryzowanego sprzedawcy, klienci mogą wydłużyć roczną gwarancję na sprzęt do drukowania do 3-letniej gwarancji, obejmującej usługi serwisowe urządzeń.

