32-calowe monitory BenQ dla projektantów z funkcją DualView

BenQ wprowadził na polski rynek dwa nowe 32-calowe monitory z serii PD (Pro Design) przeznaczonej dla projektantów grafiki, animacji i CAD/CAM – model QHD BenQ PD3200Q oraz UHD – BenQ3200U. BenQ PD3200Q ma matrycę VA o rozdzielczości QHD (2560 x 1440), jasności 300 nitów i kontraście 3000:1. BenQ PD3200U ma matrycę IPS o rozdzielczości UHD (3840 x 2160), jasności 350 nitów i kontraście 1000:1. Obydwie matryce zapewniają kąty widzenia 178°/178° i czas reakcji 2 ms (GtG).



Tryb Darkroom zmienia jasność i kontrast wyświetlania tak, by ułatwić pracę przy precyzyjnej obróbce zdjęć. Tryb Animation dostosowuje jasność i kontrast wyświetlania tak, by uwypuklić szczegóły w ciemnych partiach obrazu. Tryb CAD/CAM poprawia widoczność szczegółów w dokumentacji technicznej tworzonej przez projektantów.

Hotkey Puck to umieszczony w nóżce podstawy przełącznik zdefiniowanych fabrycznie trybów pracy monitora: CAD/CAM, Animation, Darkroom, sRGB. Użytkownik może ustawić własne parametry wyświetlania obrazu i przypisać je klawiszom przełącznika. Użycie przełącznika jest prostsze niż tradycyjne przełączanie trybów za pomocą menu ekranowego (OSD).

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem