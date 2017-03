381 berlińczyków sfotografowało się nago tym samym aparatem

Daily Portrait to fotograficzny projekt wymyślony przez Czechów Martina Gabriela Pavela i Marka Kučerę. Jeden aparat i 381 rozebranych berlińczyków. „Fotografowałem Elle w jej mieszkaniu. Dałem jej mój aparat i ona następnego dnia sfotografowała M w jej mieszkaniu. M sfotografowała Jonathana, Jonathan sfotografował Carise, a Carise – Christopha…” – czytamy na stronie Daily Portrait. Projekt zakończył się po dwóch latach i 381 wykonanych aktach, w momencie gdy aparat wrócił do pomysłodawcy.

Daily Portrait to zbiór autentycznych aktów, które pokazują prawdziwą różnorodność mieszkańców Berlina. Twórcy projektu podkreślają, że przedsięwzięcie miało szansę na realizację wyłącznie w Berlinie ze względu na otwartość jego mieszkańców, ich brak kompleksów i zadowolenie z życia.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem