40. edycja konkursu New Cosmos of Photography 2017 na najbardziej kreatywną pracę artystyczną

Canon rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń do 40. edycji konkursu New Cosmos of Photography 2017 na najbardziej kreatywną pracę artystyczną (fotografia lub wideo). Odbywający się od 1991 r. konkurs jest wyrazem zaangażowania firmy w rozwój sztuki fotograficznej i filmowej i ma zachęcać młodych ludzi do odkrywania, dokumentowania oraz prezentowania swojej wizji rzeczywistości za pomocą nowoczesnych technologii obrazowania.

Prace konkursowe (fotografie lub wideo) w ramach New Cosmos of Photography 2017 można nadsyłać do 8 czerwca 2017 r. Jury Excellence Award spotka się w lipcu, aby wybrać siedmioro laureatów nagrody Excellence Award i czternaścioro laureatów nagrody Honourable Mention Award. W listopadzie zbierze się jury Grand Prize, które wyłoni zdobywcę nagrody głównej spośród siedmiu prac wyróżnionych nagrodą Excellence Award.