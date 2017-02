5 dni do rozpoczęcia nowego e-kursu

Marzeniem wielu ludzi jest, aby z zajęcia, które stanowi ich pasję uczynić jednocześnie źródło przychodów i utrzymania. Dotyczy to większości osób z zacięciem artystycznym. Co stoi na przeszkodzie realizacji tych planów? Dla osób utalentowanych najczęściej nic. Dlaczego więc tak rzadko realizujemy to marzenie? Odpowiedź jest prosta - zwykle z powodu niewiedzy i niepewności. Tymczasem do rozpoczęcia realizacji swoich marzeń potrzeba tak niewiele...

Postanowiliśmy umożliwić usunięcie jednej z barier - niewiedzy, udostępniając e-kurs Fotografia i działalność gospodarcza i kierując go do osób, które nie mają ani wiedzy, ani doświadczenia w zakresie uwarunkowań, wymagań i ryzyk stojących przed polskimi początkującymi przedsiębiorcami. E-kurs jest kompleksowy - przedstawiamy w nim zarówno zagadnienia ściśle prawne, jak i te związane z funkcjonowaniem na rynku w konkurencyjnym środowisku, w dobie internetu. Wśród autorów są wyłącznie praktycy - fotografowie, przedsiębiorcy, prawnicy i specjaliści zajmujący się marketingiem. Dodatkowo do kursu załączamy wzory pism i umów, opatrując je komentarzami i omówieniami. Ważne E-kurs podzielony jest na lekcje, przesyłane na Twój adres e-mail raz w tygodniu. Uczysz się wtedy, kiedy chcesz i kiedy masz wolny czas. Do każdej lekcji udostępniamy test sprawdzający wiedzę - jeżeli będziesz chciał z niego skorzystać, pomoże Ci sprawdzić stopień przyswojenia informacji i usystematyzować posiadaną wiedzę. Uwaga E-kurs rozpoczyna się 7 lutego 2017 r. Do dnia rozpoczęcia e-kursu dostępny jest w niższej cenie - obecnie cena to jedynie 190 zł (zawiera już podatek VAT). Cena regularna e-kursu to 290 zł. Szczegółowy program e-kursu Lekcja 1 Rozpoczęcie prowadzenia działalności Formalności i niezbędne dokumenty

Regulacje dotyczące mikroprzedsiębiorców

Organy administracji publicznej pierwszego kontaktu

Obowiązki i prawa mikroprzedsiębiorcy Lekcja 2 Skąd wziąć pieniądze na początek Dofinansowanie z urzędu pracy

Finansowanie z innych źródeł Lekcja 3 Opłaty, składki i inne obowiązkowe daniny - cz. 1 Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Zbieg tytułów do ubezpieczeń, czyli jak minimalizować obciążenia z tytułu składek

Ubezpieczenie zdrowotne - zasady odliczenia od podatku dochodowego Lekcja 4 Opłaty, składki i inne obowiązkowe daniny - cz. 2 Podatek dochodowy od osób fizycznych Karta podatkowa, ryczałt - minimum formalności

Zasady ogólne - wg skali czy jednolity? Lekcja 5 Opłaty, składki i inne obowiązkowe daniny - cz. 3 Podatek VAT - mikroprzedsiębiorcy mają prościej

Pozostałe podatki i opłaty

Deklaracje podatkowe - rodzaje i terminy Lekcja 6 Prawo autorskie - cz. 1 Utwór i jego ochrona

Podmiot prawa autorskiego

Twórcy i współtwórcy

Prawa osobiste i prawa majątkowe

Dozwolony użytek - zakres i wyłączenia Lekcja 7 Prawo autorskie - cz. 2 Jak chronić swoje prawa

Odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich

Sposób postępowania w przypadku naruszenia swoich praw

Ustalenie wysokości odszkodowania (wynagrodzenia) Lekcja 8 Prawo autorskie - cz. 3 Jak unikać naruszenia cudzych praw Fotografia osób

Fotografia budynków i wnętrz

Reprodukcje

Wykorzystanie cudzych prac w swoich kompozycjach Lekcja 9 Marketing i promocja dla początkujących Planowanie dla przetrwania i rozwoju

Marketing debiutantów

Metody promocji bezkosztowych Lekcja 10 Internet jako narzędzie promocji Jak zaistnieć w Internecie;

Samodzielne pozycjonowanie strony;

Społeczności Alternatywne metody promocji Lekcja 11 Informacja to podstawa Informacja - gdzie jej szukać?

Analiza działań konkurencji Lekcja 12 Działalność fotograficzna w praktyce - cz. 1 Rola portfolio - jak dobrać zdjęcia, aby portfolio było spójne oraz trafiło do odbiorcy;

Jak i gdzie zaczynać?

Współpraca z agencjami reklamowymi oraz klientami indywidualnymi. O strukturze agencji sieciowych, niesieciowych i firm; Lekcja 13 Działalność fotograficzna w praktyce - cz. 2 Produkcja sesji fotograficznych Lekcja 14 Działalność fotograficzna w praktyce - cz. 3 Wstęp do fotografii portretowej w praktyce Sprzęt aparaty

obiektywy

oświetlenie

akcesoria Usługi podstawowe i dodatkowe wchodzące w skład oferty Kluczowe techniki fotograficzne Lekcja 15 Działalność fotograficzna w praktyce - cz. 4 Fotografia architektury Sprzęt aparaty

obiektywy

oświetlenie

akcesoria Usługi podstawowe i dodatkowe wchodzące w skład oferty Kluczowe techniki fotograficzne Lekcja 16 Działalność fotograficzna w praktyce - cz. 5 Fotografia ślubna Sprzęt aparaty

obiektywy

oświetlenie

akcesoria Usługi podstawowe i dodatkowe wchodzące w skład oferty Kluczowe techniki fotograficzne Lekcja 17 Działalność fotograficzna w praktyce - cz. 6 Fotografia produktowa Sprzęt aparaty

obiektywy

oświetlenie

akcesoria Usługi podstawowe i dodatkowe wchodzące w skład oferty Kluczowe techniki fotograficzne Lekcja 18 Działalność fotograficzna w praktyce - cz. 7 Fotografia kulinarna Sprzęt aparaty

obiektywy

oświetlenie

akcesoria Usługi podstawowe i dodatkowe wchodzące w skład oferty Kluczowe techniki fotograficzne Lekcja 19 Działalność fotograficzna w praktyce - cz. 8 Fotografia podróżnicza i reportażowa Sprzęt aparaty

obiektywy

oświetlenie

akcesoria Usługi podstawowe i dodatkowe wchodzące w skład oferty Kluczowe techniki fotograficzne Lekcja 20 Wzory pism i umów dla fotografa z komentarzem

