50 najlepszych zdjęć ślubnych konkursu Junebug Weddings 2016

Na konkurs poświęcony fotografii ślubnej Junebug Weddings 2016 nadesłano prawie 90 tysięcy fotografii z ponad 50 krajów. We współczesnej fotografii ślubnej nie istnieją żadne reguły odnoszące się do twórczości ani też żadne zasady dotyczące tworzenia samych zdjęć ślubnych. Jednak poznanie twórczości innych fotografów może pomóc w tworzeniu własnych niepowtarzalnych ujęć. Prezentujemy inspirującą galerię 50 nagrodzonych zdjęć.

W rzeczywistości wszystkie reguły i wytyczne oparte są na wewnętrznych odczuciach. Kiedy ktoś ogląda zdjęcie łamiące zasady kompozycji może mieć uczucie dyskomfortu i od razu stwierdzić, że to ujęcie mu się nie podoba. Zazwyczaj odmienne uczucie wywołują fotografie oparte o reguły - oglądająca osoba wyczuwa natychmiast ich naturalną harmonię. Może wcale się nie orientować, o jakie reguły chodzi – po prostu wie, że zdjęcie jej się podoba. Dlatego tak ważna jest komunikacja fotografa ślubnego z młodą parą. Jeśli fotograf czuje się gotowy na łamanie zasad i ekstrawagancję, powinien swoje pomysły omówić z klientami. A jeżeli czas na to pozwala, wykonać ujęcia zarówno klasyczne jak i te, które odzwierciedlają jego wizję.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem