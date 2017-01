61-letnia modelka reklamuje kostiumy kąpielowe - subtelne zdjęcia Land of Women

Społeczeństwa się starzeją, to już bardzo zauważalny fakt, a seniorzy stają się jedną z najlepszych grup konsumentów. Rynek musiał się dostosować - stąd w kampaniach reklamowych coraz częściej pojawiają się kobiety 50- czy 60 letnie. 61-letnia Yasmina Rossi, która reklamuje obecnie stroje kąpielowe wpisuje się w trend na dojrzałe modelki, jednak wcale dojrzale nie wygląda.

Yasmina Rossi urodzona na Korsyce w 1955 r. pracowała przy przymiarkach w prestiżowych domach mody - YSL i Hermes. Gdy w 2000 r. Rossi przeniosła się do Nowego Jorku, znalazła się we właściwym miejscu o właściwym czasie - zapotrzebowanie na dojrzałe modelki zaczynało być coraz większe.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem