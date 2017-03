7 najczęściej zadawanych podczas warsztatów pytań

Uczestnicy warsztatów organizowanych przez redakcję SwiatObrazu.pl zadają wiele pytań. Publikujemy listę siedmiu tych pojawiających się najczęściej, wraz z krótkimi odpowiedziami, ułatwiającymi rozwiązanie problemów. Pamiętajmy jednak, że to praktyka czyni mistrza, a teoria - to dopiero wstęp do prawdziwego fotografowania. Dlatego zapraszamy Was do wspólnego fotografowania już 25 marca w Krakowie.

1. Jak poradzić sobie w sytuacji, gdy jest mało światła?

Najprostszą metodą jest użycie statywu, który pozwoli na fotografowanie z długimi czasami ekspozycji. Kolejnym sposobem jest podniesienie czułości ISO, co niestety ma zły wpływ na jakość pliku i skutkuje pojawieniem się szumów. Trzecia opcja opiera się o wykorzystanie jasnych obiektywów, które dzięki dużej światłosile są w stanie wyłapać więcej światła, co przekłada się na krótszy czas otwarcia migawki. Czwarte rozwiązanie to lampa błyskowa, która daje nam możliwość oświetlenia fotografowanej sceny dodatkowym światłem i również powoduje skrócenie czasu ekspozycji. Każde z tych rozwiązań ma swoje wady i zalety, które warto poznać zawczasu.

Przykład skutków podnoszenia czułości ISO na zdjęciach ISO 80 ISO 200 ISO 800 ISO 3200 ISO 12800



2. Dlaczego zdjęcia są rozmazane?

Takie pytanie zadają najczęściej osoby, które próbowały wykonywać zdjęcia bez użycia lampy błyskowej w sytuacji, gdy światła jest mało. Aby poprawnie naświetlić kadr, aparat wydłuża czas ekspozycji, by wyłapać odpowiednią ilość światła. Długie czasy naświetlania mają jednak to do siebie, że zdjęcia wykonane w ten sposób mogą być rozmazane – im dłuższa będzie ekspozycja, tym większe będzie rozmycie. Aby temu przeciwdziałać, należy korzystać ze statywu, jeżeli fotografujemy statyczną scenę – np. krajobraz. Można też uzbroić się w dodatkowe oświetlenie – najczęściej w lampę błyskową – lub podnosić czułość ISO, z jaką pracuje aparat. Kolejny sposób to otwarcie przysłony, o ile tylko posiadany sprzęt na to pozwala, co skutkuje tym, że do aparatu dotrze większa ilość światła. Wszystkie te techniki pozwolą nam wykonać zdjęcie nieporuszone, a niektóre z nich można ze sobą łączyć – wszystko zależeć będzie od tego, co ma być tematem fotografii.



3. Dlaczego zdjęcia powstałe z użyciem wbudowanej lampy błyskowej są płaskie i nieatrakcyjne?

Jest to problem wynikający z natury światła błyskowego oraz sposobu umocowania lampy. Palnik lampy wbudowanej w korpus aparatu jest umieszczony bardzo blisko obiektywu, co skutkuje tym, że światło biegnie równolegle do osi obiektywu. W efekcie fotografowane postacie lub obiekty w ten sposób oświetlone, są na zdjęciu przedstawione płasko. W przypadku portretów zdarza się, że pod brodą i nosem tworzą się bardzo głębokie cienie o ostrych krawędziach co wygląda nieestetycznie. Można sobie z tym poradzić, kupując flesz zewnętrzny, który ma palnik usytuowany znacznie wyżej. Aby pozbyć się twardych cieni wystarczy światło przepuścić przez dyfuzor, czyli rozpraszacz. Dyfuzorem może być specjalnie przygotowany do tego panel z tworzywa sztucznego, który można mocować na palniku lampy, ale czasem bardzo dobre efekty można uzyskać, nakładając na flesz kawałek chusteczki higienicznej. Najlepszym rozwiązaniem jest połączenie dyfuzora z lampą zewnętrzną. Warto więc przeprowadzić zestaw eksperymentów i porównać efekty.

4. Dlaczego jaśniejsze obiektywy są lepsze?

W sytuacji gdy światła jest niewiele, jasne obiektywy pozwalają na użycie krótszych czasów otwarcia migawki. Przykład: fotografujemy obiektywem kitowym, który dla ogniskowej 50 mm posiada światłosiłę równą f/5,6. Światłomierz aparatu podaje nam, że przy zadanej czułości ISO (np. 200 ISO) i przysłonie f/5,6 czas ekspozycji powinien wynieść 1/8 sekundy. Wykonanie nieporuszonego zdjęcia z taką ogniskową i czasem ekspozycji bez użycia statywu, jest niezwykle trudne. Możemy podnieść czułość, ale jeżeli zależy nam na wysokiej jakości zdjęcia, nie powinniśmy tego robić. Możemy użyć jasnego obiektywu, który będzie miał parametry: 50 mm, f/1,4. Maksymalne otwarcie przysłony w tym przypadku to f/1,4, dzięki czemu do aparatu wpadnie ośmiokrotnie więcej światła, a czas ekspozycji wyniesie 1/125 sekundy. Wtedy można śmiało fotografować i nie obawiać się rozmazania obrazu.

5. Dlaczego kolory zdjęć nie odpowiadają temu, co widzieliśmy, obserwując fotografowaną scenę własnymi oczami?

W tym przypadku napotykamy na kłopoty związane z poprawnym ustawieniem balansu bieli. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że światło może mieć różną barwę. Świeczka będzie dawać światło o charakterystycznej, ciepłej barwie, natomiast nowoczesne świetlówki będą najczęściej produkować zimne światło. Fotografując w różnych miejscach, musimy mieć świadomość tego, że w zależności od barwy światła kolory fotografowanych obiektów będą się różnić. Aby właściwie zaprezentować na zdjęciach kolory danej sceny, trzeba się posłużyć odpowiednimi ustawieniami balansu bieli, jakie oferuje nam nasza lustrzanka. W zależności od tego, w jakim miejscu się znajdujemy, możemy szybko i łatwo dobrać odpowiednią temperaturę barwową i dostosować sposób zapisu zdjęcia. Wszystkie lustrzanki pozwolą skorzystać z zestawu predefiniowanych programów, do których należą: światło dzienne, cień, światło żarowe, zachmurzenie, światło jarzeniowe, światło błyskowe, ustawienia manualne. Korzystając z nich, można doprowadzić do tego, że barwy zdjęcia będą zgodne z naszymi oczekiwaniami. Czytaj: Karuzela z Kelwinami, czyli na co komu temperatura barwowa

Zmiana kolorystyki fotografii w zależności od ustawień balansu bieli automatyczny balans bieli balans bieli: światło dzienne balans bieli: światło jarzeniowe balans bieli: światło żarowe

6. Dlaczego powszechnie uważa się, że zoom to obiektyw najgorszy z możliwych?

Źródło takich opinii może wywodzić się z kilkudziesięcioletniej przeszłości, kiedy to wszystkie zoomy były uważane za obiektywy o niskiej jakości. Wraz z rozwojem technologicznym szkła zmiennoogniskowe były doskonalone, ale po dziś dzień można spotkać osoby, które twierdzą, że każdy zoom to obiektyw "słaby". Obecnie wszystkie "kity" to bardzo zaawansowane konstrukcje, które dają nam możliwość skorzystania z szerokiego zakresu ogniskowych, są lekkie i poręczne a jednocześnie gwarantują satysfakcjonująca jakość optyczną przy niskiej cenie zakupu. Od kilku lat producenci wyposażają swoje "kity" w zintegrowane mechanizmy stabilizacji obrazu i silniki ultradźwiękowe, a przecież takie rozwiązania były jeszcze do niedawna zarezerwowane tylko dla bardzo drogich, profesjonalnych obiektywów.