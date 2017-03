8. edycja Ogólnopolskiego Studenckiego Konkursu Fotograficznego Głębia Spojrzenia

Wystartował Ogólnopolski Studencki Konkurs Fotograficzny Głębia Spojrzenia. Już po raz 8. organizatorzy pragną docenić młodych pasjonatów fotografii. Zgłoszenia należy nadsyłać drogą elektroniczną do 7 kwietnia. SwiatObrazu.pl objął konkurs patronatem medialnym.

Ideą konkursu jest pokazanie, że to nie najdroższy sprzęt, nie program graficzny, lecz przenikliwe spojrzenie decyduje o dobrym zdjęciu. To dlatego Głębia Spojrzenia kierowana jest do studentów, którzy nie zajmują się fotografią zawodowo.

"Do udziału zachęcamy studentów, którzy pragną dzielić się z innymi swoimi świeżymi i oryginalnymi wizjami. Z roku na rok konkurs cieszy się coraz większa popularnością. W 7. edycji udział wzięło prawie 150 uczestników, a w tym roku spodziewamy się ich jeszcze więcej" - mówi Roksana Zdunek, koordynator tegorocznej edycji Konkursu.

Fotografie można nadsyłać w trzech kategoriach:

Kategoria I: Postacie w migawce – human story: portrety osób znanych i nieznanych, grupy społeczne, sylwetki

Kategoria II: Dzieła codzienności – fotofelieton: wycinek rzeczywistości

Kategoria III: Historie prawdziwe – mały fotoreportaż (3 fotografie).