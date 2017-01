80 najlepszych fotografii ślubnych 2016 roku

Międzynarodowe Stowarzyszenie Profesjonalnych Fotografów Ślubnych (International Society of Professional Wedding Photographer, ISPWP) w każdym kwartale wybiera zwycięzców 20 kategorii fotografii ślubnej, co daje 80 nagrodzonych zdjęć w ciągu roku. Zapraszamy do wyjątkowej galerii będącej podróżą przez fotografię ślubną na całym świecie – oczywiście z polskim akcentem.

ISPWP jest organizacją stworzoną przez profesjonalnych fotografów, która zrzesza najlepszych fotografów ślubnych na świecie. Międzynarodowe Stowarzyszenie Profesjonalnych Fotografów Ślubnych istnieje po to, aby podnosić standardy wykonywania zawodu, jakim jest fotograf ślubny. Stanowi również cenne źródło informacji dla klientów, którzy chcą mieć pewność, że zatrudniają renomowanego i profesjonalnego fotografa ślubnego.