ABC fotografii: Wpływ zmiany ustawień parametrów ekspozycji na wygląd zdjęć

Regulowanie poszczególnych parametrów ekspozycji ma znaczenie dla wyglądu zdjęć, dlatego ważne jest zrozumienie, dlaczego w pewnych sytuacjach do regulacji stopnia naświetlenia zdjęcia należy posłużyć się czasem otwarcia migawki, a w innych zmienić wartość przysłony lub ustawić inną czułość ISO.

Czas naświetlania wpływa na wygląd ruchomych obiektów uchwyconych w kadrze. W zależności od prędkości obiektu, naszej odległości od niego i ogniskowej obiektywu wartość ta będzie inna. Przykładowo, fotografując rowerzystę możemy go "zamrozić" w kadrze już przy czasie migawki wynoszącym 1/160 sekundy, lecz fotografując bolid Formuły 1 mknący po torze wyścigowym konieczne mogą się okazać czasy naświetlania rzędu 1/1000 sekundy. Również tematy na pozór statyczne wymagają użycia czasów naświetlania w pewnych umownych zakresach wartości, powyżej których znacznie wzrasta ryzyko uzyskania rozmytego obrazu. Np. fotografując modelkę musimy mieć świadomość, że jej ciało w niewielkim stopniu przez cały czas się porusza i aby ruch ten nie był widoczny na zdjęciu, najlepiej jest stosować czasy naświetlania 1/80 sekundy lub krótsze. Należy też brać pod uwagę fakt, że aparat może zarejestrować na zdjęciu swoje własne ruchy w postaci poruszeń całego kadru – pomóc mogą w tym względzie układy stabilizacji obrazu oraz mądry zwyczaj dobierania takich czasów naświetlania, aby były one krótsze od odwrotności ogniskowej obiektywu – czyli dla ogniskowej 50 mm będzie to 1/50 s, natomiast dla ogniskowej 200 mm – 1/200 s.

Zwyczajne zamrożenie ruchu w kadrze jest proste – wystarczy zastosować minimalny dostępny czas naświetlania. Ukazanie dynamiki i pędu jest już trudniejsze. Wymaga doboru takiego czasu otwarcia migawki, przy którym to, co najważniejsze w kadrze będzie ostre, lecz widoczne będą też obszary rozmyte świadczące o prędkości. Istnieje wiele technik umożliwiających osiągnięcie takich efektów, z których szczególną popularnością cieszy się panoramowanie (ang. panning). (Fot. MorgueFile)

1/400 s, f/5.6, 100 ISO