Adam Małysz sfotografował skoczków podczas treningów

Skoki narciarskie to nie tylko zmagania na skoczni, ale również wielogodzinne treningi. W minionym sezonie przygotowania Polskiej Reprezentacji w skokach narciarskich obserwowali zza obiektywów Adam Małysz i Anna Karczewska. W efekcie powstała intrygująca seria zdjęć, odsłaniająca ciężką pracę zawodników.

W trakcie minionego, obfitującego w sukcesy sezonu, polscy skoczkowie okazali się być najlepszą drużyną na Świecie i po raz pierwszy w historii zdobyli Puchar Narodów. Aparaty Sony z najnowszej serii A6500 towarzyszyły zawodnikom i posłużyły członkom Polskiego Związku Narciarskiego do zatrzymania w kadrze ciężkiej pracy i trudu, jaki sportowcy wkładali w przygotowania do zawodów. Na serii zdjęć zaprezentowano z bliska kulisy przygotowań i sportowych zmagań. Kamil Stoch, Piotr Żyła, Maciej Kot czy Dawid Kubacki, to tylko niektórzy członkowie zwycięskiej drużyny, których możemy zobaczyć na zdjęciach zrobionych przez ekipę Polskiego Związku Narciarskiego. Autorami zdjęć są Adam Małysz i Anna Karczewska.