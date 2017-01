ADATA X7000 - powerbank o grubości 12 mm

ADATA X7000 to smukły powerbank, o wymiarach 148,2 x 73,9 x 12,3 mm, które można porównać do rozmiaru typowego smartfona z ekranem o przekątnej 5,5 cala. Połączenie szczotkowanego aluminium i plastiku z jednej strony zapewnia odporność na zarysowania i odciski palców, a z drugiej wpływa na niską wagę – 210 g.

Dzięki dwóm portom USB, powerbank umożliwia jednoczesne ładowanie dwóch urządzeń, z maksymalnym łącznym natężeniem prądu 2,4 A. Zastosowany akumulator litowo-polimerowy ma pojemność 7000 mAh. Wystarcza to do trzykrotnego, pełnego naładowania 5-calowego smartfona, lub jednego cyklu ładowania typowego tabletu.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem