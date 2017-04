Adobe pokazuje przyszłość selfie. Będziemy mogli poprawić sobie nastrój

Jak będzie wyglądało już za kilka lat robienie sobie zdjęć telefonami komórkowymi? Tym z Was, którzy odpowiecie "tak samo, jak teraz" chcieliśmy zadedykować film prezentujący wstępne możliwości technologii, nad którą obecnie pracuje Adobe Research, czyli dział badawczy znanego potentata software'owego. Choć technologia ta jest dopiero we wczesnej fazie rozwojowej i nie ma nawet jeszcze nazwy, to musimy przyznać, że robi na nas ogromne wrażenie.

Technologia, którą firma Adobe określa enigmatycznie mianem "potencjalnej przyszłości fotografii typu selfie" powstała dzięki Adobe Sensei – nowej, bo zaprezentowanej w listopadzie zeszłego roku platformie wdrożeniowo badawczej opartej na systemie sztucznej inteligencji. W chwili obecnej jest już wykorzystywana w celach badawczych wewnątrz firmy, ale Adobe Research zdecydowało się zademonstrować jej możliwości już teraz. Efekty, cokolwiek by nie myśleć o samej modzie na selfie, są oszałamiające. Obejrzyjcie zresztą poniższą prezentację, jeśli nie wierzycie.