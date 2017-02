AirPano – świat w szerokim ujęciu z lotu ptaka oczami rosyjskich fotografów

Może uważacie, że zdjęcia z waszego nowego drona prezentują znane wam okolice w nowym, wspaniałym świetle? Jeśli tak, albo jeżeli jesteście po prostu miłośnikami fotografii powietrznej, zajrzyjcie na stronę projektu AirPano autorstwa kilku rosyjskich fotografów i przekonajcie się, jak niesamowite zdjęcia można wykonać, gdy ma się pomysł oraz czas i środki do jego realizowania.

Od dawna wiadomo, że świat z lotu ptaka wygląda niesamowicie – człowiek przekonał się o tym już sto lat temu. Teraz jednak, za sprawą coraz szerszej dostępności załogowych i bezzałogowych statków latających możliwe stało się podziwianie naszego globu z tej wspaniałej perspektywy. I oczywiście uwiecznianie tych cudów na zdjęciach i filmach. Świetnym przykładem na to jest projekt AIrPano stworzony i prowadzony przez grupę rosyjskich fotografów. Jest to strona, która może się poszczycić mianem największego na świecie lotniczych panoram sferycznych.

