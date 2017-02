AirSim – darmowy symulator dla projektantów dronów od Microsoftu

Jeżeli jesteś lub chciałbyś zostać projektantem autonomicznych statków powietrznych (dronów), a nie chcesz stracić fortuny na testy badawczo-wdrożeniowe, to powinieneś zainteresować się stworzonym przez firmę MIcrosoft symulatorem o nazwie AirSim. Program ten dostępny jest na licencji open source i został opracowany jako narzędzie wieloplatformowe. Projekt jest w fazie rozwojowej i jego twórcy liczą na wsparcie ze strony użytkowników w postaci wszelkich sugestii i raportów o błędach.

Nie da się ukryć, że rynek wszelkiego rodzaju aparatów latających rozrósł się do ogromnych rozmiarów i w najbliższych latach będzie się rozrastał coraz bardziej. Niestety opracowanie nowego modelu drona jest trudne i kosztowne nie tylko na etapie prac badawczych, ale też testów praktycznych. Wymaga również poświęcenia wielu prototypów, które na skutek rozmaitych problemów kończą na ziemi jako sterta kosztownego złomu. Właśnie dlatego projektanci powinni docenić nowe, darmowe narzędzie opracowane przez Microsoft. AirSim jest darmowym, opublikowanym na licencji open source symulatorem dla projektantów autonomicznych statków powietrznych.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem