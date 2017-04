Aktualizacja dla lustrzanek Canon EOS 5D Mark IV

Firma Canon, uwzględniając sugestie globalnej społeczności profesjonalnych fotografów i filmowców, poinformowała o wprowadzeniu aktualizacji oprogramowania dla aparatu EOS 5D Mark IV. Aktualizacja dodaje profil filmowy Canon Log (C Log) – sztandarową funkcję znaną z linii kamer Canon Cinema EOS – który rozszerza zakres dynamiczny i zapewnia łatwiejszą korekcję kolorów.

Profil C Log zwiększa zakres dynamiczny podczas filmowania, przez co minimalizuje utratę szczegółów w najciemniejszych i najjaśniejszych obszarach obrazu. Wykorzystanie C Log w aparacie EOS 5D Mark IV pozwala uzyskać przy ISO 400 największy zakres dynamiczny równy 12 stopniom, umożliwiając filmowanie w trudnych warunkach oświetleniowych.