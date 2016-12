Aktualizacja dla Olympusa OM-D E-M1 zastępuje wadliwy firmware

Nowy pakiet oprogramowania wewnętrznego dla pierwszej generacji flagowego bezlusterkowca marki Olympus oznaczony jest numerem 4.3. Zastępuje on wadliwą wersję 4.2, która na skutek doniesień użytkowników o nieprawidłowym działaniu aparatu po aktualizacji została szybko wycofana z obiegu. Lista usprawnień funkcjonalnych wprowadzonych w aparacie od wersji 4.3 w porównaniu z wersją 4.2 nie uległa zmianie.

Na początku grudnia firma Olympus zaprezentowała duży pakiet aktualizacji oprogramowania wewnętrznego (firmware) dla swoich aparatów z serii OM-D i PEN oraz obiektywów M.ZUIKO. W przypadku aparatów było to łącznie 5 korpusów: E-M1, E-M5 Mark II, E-M10 Mark II oraz PEN-F. Wprowadzone zmiany dotyczyły głównie poprawy działania trybu wideo (lepsza stabilność ekspozycji poprzez poprawienie działania mechanizmu kontroli przysłony), a także zapewnienia kompatybilności z najnowszymi lampami błyskowymi: pierścieniowym modelem STF-8 oraz nowym fleszem kompaktowym FL-900R .

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem