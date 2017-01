Anja Rubik w obiektywie Chrisa Collsa

Anja Rubik kolejny raz stanęła przed obiektywem fotografa Chrisa Collsa. Sesja zdjęciowa została opublikowana w ukraińskiej lutowej edycji magazynu Vogue. Anja Rubik to jedna z najlepiej zarabiających modelek na świecie - i choć często spotyka ją fala krytyki ze strony publiczności, to trzeba jasno powiedzieć, że najlepsi fotografowie mody bardzo sobie cenią współpracę z naszą rodaczką.

Chris Colls pracuje jako fotograf mody od ponad dekady. Wcześniej był etatowym fotografem portretowym. Aby zaistnieć na rynku fotografii mody wykonywał zlecenia za darmo, budując portfolio oraz szlifując swoje rzemiosło. Jest też kolejnym fotografem, który przyznaje, że najtrudniejsze sesje to te, w których biorą udział "trochę" sławne osoby. Oczekują one, że fotograf uczyni ich jeszcze bardziej sławnymi, piękniejszymi, mądrzejszymi itp. Osoby z show biznesu z ugruntowaną pozycją nie mają nic do stracenia i chętnie wchodzą w relację z fotografem.