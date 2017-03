Aplikacja Digital Filter – cyfrowy filtr ND dla aparatów Sony

Oferta płatnych aplikacji dla aparatów marki Sony oferowanych za pośrednictwem platformy Sony PlayMemories powiększyła się o kolejną pozycję. Tym razem jest to Digital Filter, rozwojowa wersja aplikacji o nazwie Sky HDR, umożliwiające wygodne łączenie ze sobą trzech fotografii jednego tematu w celu uzyskania efektu typowego dla zaawansowanego filtra połówkowego szarego, czyli ND. Nowość oferuje znacznie większe możliwości od tego, na co pozwalał Sky HDR.

Aplikacja Sony Digital Filter to kolejne narzędzie dla aparatów tego popularnego producenta obsługujących programy dostępne z poziomu platformy internetowej dystrybucji oprogramowania Sony PlayMemories. Umożliwia ona łączenie ze sobą dwóch lub trzech zdjęć w jedno, najczęściej w celu poprawy kolorystyki i poszerzeniu dynamiki tonalnej zdjęcia – w podobny sposób, jak w fotografii tradycyjnej robiło się to za pomocą filtrów neutralnych (ND) i połówkowych. Dokładną zasadę działania aplikacji możecie poznać dzięki poniższej prezentacji przygotowanej przez producenta.