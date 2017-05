Asustor AS6102T, czyli serwer NAS i backup na wyciągnięcie ręki – poradnik praktyczny

Z roku na rok wiedza na temat konieczności odpowiedniego zabezpieczenia danych cyfrowych staje się wśród fotografów coraz powszechniejsza. Wpływa na to nie tylko świadomość użytkowników, ale też lepszy dostęp do wygodnych, łatwych w obsłudze oraz dysponujących rozbudowanymi możliwościami rozwiązań sprzętowych w tym zakresie. Dzisiaj pragniemy Wam zaproponować krótki test praktyczny jednego z takich urządzeń, serwera NAS Asustor AS6102T, połączony z krótkim poradnikiem dotyczącym problematyki sieciowych magazynów danych oraz backupów, czyli kopii bezpieczeństwa. Zapraszamy!

Wprowadzenie

Śledząc trendy w dziedzinie fotografii – zarówno te dotyczące sprzętu fotograficznego, jak i związane z samym fotografowaniem oraz prezentacją prac – łatwo można przegapić, jak wiele i jak szybko zmienia się na zapleczu naszej działalności. Tymczasem tu również od kilku już lat dokonują się istne rewolucje, zarówno na poziomie technicznym, jak i światopoglądowym. A jedną z największych jest bez wątpienia podejście fotografów do kwestii przechowywania i zabezpieczania danych. To, co kiedyś było przez jednych ignorowane, u innych (tych bardziej doświadczonych) budziło głównie obawy, a przez ogół uznawane było raczej za domenę "komputerowych magików", obecnie coraz częściej staje się elementem tzw. wiedzy podstawowej. I bardzo dobrze.



Utrata zdjęć to najgorsze, co może spotkać fotografa. W świecie fotografii cyfrowej, gdy wszystkie nasze prace mieszczą się na jednym lub kilku nośnikach, to właśnie bezpieczeństwo cyfrowych danych urasta do rangi problemu numer jeden każdego twórcy – i nie tylko. (Fot. William Hook / Flickr)

Powodów, dla których coraz częściej interesujemy się, co się dzieje z naszymi danymi i czy są one bezpieczne, jest wiele. Począwszy od rosnącej liczby zdjęć oraz ich objętości w naszych zbiorach (gdzie to wszytko pomieścić i jak zapewnić szybką pracę programów edycyjnych, gdy pojedynczy plik RAW z aparatu może ważyć nawet 20-30 megabajtów?!), przez coraz większą liczbę zagrożeń ze strony zarówno ludzi, jak i przypadków losowych, aż po rosnącą ofertę urządzeń do przechowywania danych dla domów i małych firm. Tam zaś, gdzie jest duży wybór, pojawia się też trudność z jego dokonaniem.

Małe serwery NAS wkraczają do pracowni fotografów

Sama technologia NAS, czyli Network Attached Storage (pol. sieciowy magazyn danych), nie jest niczym nowym. Umożliwia ona podłączenie zasobów pamięci dyskowych bezpośrednio do sieci komputerowej. Dostęp do takich danych z poziomu sieci lokalnej ma każdy odpowiednio skonfigurowany komputer (lub inne przystosowane do tego urządzenie) podłączony do tej sieci, a wszystko opiera się na systemie uprawnień, dzięki któremu administrator tzw. serwera NAS (urządzenia, za pomocą którego pamięć dyskowa podłączona jest do sieci) może dopilnować, aby każdy użytkownik miał dostęp do określonych danych, a nie widział tych, do których nie powinien mieć dostępu.



Małe serwery NAS coraz silniej wypierają z małych firm serwery i wypierają rozwiązania oparte na składanych własnym sumptem komputerach. Ma na to wpływ cisza, niewielkie rozmiary oraz wygoda obsługi tych pierwszych przy stale spadających cenach tego typu urządzeń. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że są one proste w obsłudze i wymagają od administratora zaledwie bardzo podstawowej wiedzy na temat administrowania urządzeniami sieciowymi. (Fot. Asustor)

Serwer NAS w najprostszej wersji może być jednym z komputerów podłączonych do sieci udostępniającym swoje zasoby dyskowe, ale też może być dedykowanym urządzeniem służącym tylko i wyłącznie do tego celu, a przy tym oferującym rozmaite funkcje dodatkowe. Odpowiednio skonfigurowany może być widoczny z poziomu internetu, służyć jako tzw. chmura, pozwalając nam na dostęp do danych z dowolnego miejsca na świecie, dysponować funkcjonalnością serwera WWW/e-mail (przechowywać nasz serwis internetowy i pocztę e-mail), stanowić uporządkowany bank treści multimedialnych, zlecać okresowe wykonywanie dodatkowych kopii samego siebie i wiele innych zadań.

W ostatnich latach znaczną popularność zyskały niewielkie magazyny NAS – znacznie tańsze, mniejsze i łatwiejsze w obsłudze niż maszyny przeznaczone dla dużych firm. Takie małe serwery świetnie sprawdzają się w małych przedsiębiorstwach, w warsztatach specjalistów pracujących na zlecenia, a nawet zwykłych domach i mieszkaniach. Najczęściej występują w wersjach dwu- i cztero-, a niekiedy też sześciodyskowych lub nawet większych i prawie zawsze oferują znacznie więcej niż tylko możliwość wygodnego przechowywania danych i szybki dostęp do nich. Przykładem takiego urządzenia jest bohater tego artykułu: Asustor AS6102T – przedstawiciel rodziny liczącej kilka modeli polecanych do wykorzystania w małych firmach oraz domowych biurach i pracowniach. Na tej i kolejnych stronach opowiemy o jego możliwościach, podzielimy się wynikami testów wydajnościowych oraz przybliżymy techniki właściwego przechowywania zdjęć i innych informacji w postaci cyfrowej.

Asustor AS6102T – przedmiot testu i narrator naszej prezentacji

Podręczny serwer NAS firmy Asustor oznaczony symbolem AS6102T to niewielkie, dwudyskowe urządzenie wyposażone we wszystko, czego oczekuje się po tego typu sprzęcie – a także wzbogacone wieloma rozwiązaniami i funkcjami spotykanymi znacznie rzadziej. Jego cena sklepowa w czasie publikacji tego artykułu wynosiła około 1440 złotych. Sama firma Asustor dla wielu może się kojarzyć co najwyżej z podobnie brzmiącym producentem podzespołów komputerowych (co akurat nie jest czystym przypadkiem – Asustor powstał bowiem jako dział firmy Asus specjalizujący się w sieciowych urządzeniach magazynujących), ale w rzeczywistości jest jednym z największych producentów urządzeń NAS i wymieniana jest obok takich znanych marek, jak Synology, QNAP czy Thecus.



Asustor AS6102T – dwudyskowy serwer NAS, chmura, urządzenie do wykonywania zapasowych kopii danych i domowe centrum multimedialne w jednym. (Fot. Asustor)

Sam bohater naszego tekstu to bardzo niewielkie urządzenie, mierzące zaledwie 16,4 × 10,8 × 23 cm i ważące bez dysków twardych 2 kg. Jest wykonane z dużą dbałością o estetykę i na pewno nie będzie szpecić nawet reprezentatywnych pomieszczeń – przykład nowoczesnego urządzenia o dopracowanej stylistyce. Oczywiście ważniejsze są jego parametry techniczne, a te prezentują się całkiem atrakcyjnie: całością steruje dwurdzeniowy procesor taktowany zegarem 1,6 GHz (w razie potrzeby częstotliwość ta może zostać przez system podniesiona nawet do 2,48 GHz) i wspomagany przez 2 GB pamięci RAM, rozszerzalnej maksymalnie do 8 GB. Wewnątrz urządzenia przewidziano miejsce na dwa dyski twarde SATA formatów 3,5 i 2,5 cala, które obsługuje kontroler SATA3 (maksymalna przepustowość 6 Gb/s). Maksymalna pojemność obsługiwanych dysków twardych wynosi 10 TB – jeżeli oczywiście ktoś może sobie pozwolić na tak duże nośniki, nie należą one bowiem do tanich.

Jeśli chodzi o sposoby komunikacji urządzenia z siecią i sprzętem podłączanym bezpośrednio, to tutaj AS6102T oferuje dwa złącza Gigabit Ethernet, trzy złącza USB 3.0, dwa złącza USB 2.0, dwa złącza eSATA, a także – i to już jest pewna niespodzianka – złącze HDMI oraz cyfrowe wyjście optyczne audio S/PDIF. Te ostatnie świadczą o tym, że jednym z możliwych obszarów wykorzystania tego urządzenia jest domowe centrum rozrywki, dlatego też nie dziwi obecność czujnika zdalnego sterowania na podczerwień, czyli prościej – pilota. Tego jednak (model oznaczony symbolem AS-RC10) trzeba już zakupić osobno w cenie około 100 zł.

Parametr Wartość Nazwa Asustor AS6102T Producent Asustor Rok premiery 2015 Procesor Intel Celeron 1,6 GHz Dual-Core (podbijane do 2,08~2,48 GHz) Pamięć operacyjna 2 GB DDR3 (maks. 8 GB) Kieszenie na dyski 2 Maksymalna pojemność 20 TB (2 × 10 TB) Tryb hot-swap Tak Obsługiwany system plików (dyski wewnętrzne / dyski zewnętrzne) EXT4 / FAT, FAT32, NTFS, EXT3, EXT4, HFS+ Obsługiwane protokoły CIFS / SMB, SMB 2.0 / 3.0, AFP, NFS, FTP (Unicode), TFTP, WebDAV, Rsync, SSH, SFTP, iSCSI/IP-SAN, HTTP, HTTPS, Proxy, SNMP, Syslog Obsługiwane dyski twarde 3,5 cala, 2,5 cala / SATA III Agregacja łączy / Wake on LAN Tak / Tak Obsługa sieci bezprzewodowych Tak (wymagana zewnętrzna karta Wi-Fi USB) Samodzielne przywracanie zasilania / Planowane włączanie i wyłączanie Tak / Tak Obsługiwane typy macierzy RAID Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1 Obsługiwane urządzenia zewnętrzne Drukarka, moduł Bluetooth, CD/DVD/BD, mysz/klawiatura USB Funkcja szybkiego kopiowania Tak Pobór prądu (hibernacja / spoczynek / praca) 0,96 / 9,5 / 16,6 W Natężenie emitowanego dźwięku 17,7 dB Złącza 2 × Ethernet, 3 × USB 3.0, 2 × USB 2.0, 2 × eSATA, HDMI, S/PDIF-OUT Wymiary 164 × 108 × 230 mm Waga (bez napędów) 2 kg

Tabela specyfikacji technicznych serwera Asustor AS6102T.

Dyski twarde umieszczone w kieszeniach serwera pracują w oparciu o systemy plików EXT4, a połączone mogą zostać w macierze typu Single, JBOD, RAID 0 oraz RAID 1. Z kolei sam system obsługuje napędy zewnętrzne sformatowane w systemach plików FAT/FAT32, NTFS, EXT3, EXT4 oraz HFS+. Tak więc można spokojnie założyć, że cokolwiek podłączymy do portu USB lub eSATA, zostanie poprawnie odczytane. Dodatkowo jedna z dwóch zatok dyskowych w serwerze Asustor AS6102T jest zatoką typu MyArchive służącą do łatwego generowania kopii bezpieczeństwa danych – funkcję tę opisujemy bliżej na przedostatniej stronie tego tekstu.

Nie tylko magazyn danych

Funkcjonalność omawianego urządzenia wybiega jednak znacznie poza możliwość przechowywania danych i udostępniania ich w sieci lokalnej. Częściowo jest to zasługa charakteru samego urządzenia, które przewidziane zostało przez projektantów nie tylko jako serwer NAS, ale też jako serwer WWW/FTP/e-mail, domowe centrum multumedialne (o czym już wspomnieliśmy), internetowy magazyn danych (tzw. chmura) oraz wieloplatformowe urządzenie zarządzające wykonywaniem kopii bezpieczeństwa. To jednak nie wszystko, ponieważ ci sami projektanci zadbali o to, aby funkcjonalność Asustora AS6102T dawało się rozbudowywać i dopasować do własnych potrzeb.



Dla osób, którym podstawowa funkcjonalność serwera NAS nie wystarcza, producent przygotował bogatą ofertę dodatkowych aplikacji.

Taka personalizacja jest możliwa dzięki systemowi aplikacji, o jakie można wzbogacać system operacyjny tego urządzenia. Na liście tej można znaleźć ponad 200 pozycji pogrupowanych w kilka kategorii. Są to m.in. tak znane i popularne programy, jak przeglądarka Chrome, platforma multimedialna Kodi, odtwarzacze Netflix, YouTube i Spotify czy Dropbox oraz Google Drive. Można jednak znaleźć tu też narzędzia nieco bardziej wyspecjalizowane, jak na przykład wzbogacające dysk o funkcjonalność serwera VPN, system obsługi telewizji przemysłowej czy ochrona antywirusowa zgromadzonych danych. Kilku z nich przyjrzymy się bliżej na kolejnych stronach tego tekstu.