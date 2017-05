Aurora PowerND / CR – nowa kolekcja filtrów neutralnych

Amerykański producent filtrów fotograficznych, firma Aurora Aperture zaprezentowała nową serię filtrów neutralnych szarych PowerND. Rodzina ta, licząca 3 grupy filtrów w wielu różnych odmianach zawiera m.in. jedne z najbardziej niesamowitych propozycji dla miłośników ultradługich czasów naświetlania oraz coś specjalnego dla użytkowników superszerokokątnych zoomów z wystającymi przednimi soczewkami.

Nowa rodzina filtrów nosi nazwę PowerND i oferuje trzy grupy produktów o gęstościach 64, 4000 i 65000 – a zatem są to filtry zapewniające redukcję ilości światła docierającego do matrycy kolejno o 6, 12 i 16 (!) EV. W tym ostatnim przypadku możliwości dla miłośników wykonywania zdjęć krajobrazowych są naprawdę duże. Dość powiedzieć, że po założeniu takiego filtra ekspozycja z 1/1000 s wydłuża się do około 1 minuty.