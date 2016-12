Baśniowa zimowa Finlandia w obiektywie Tiiny Tormanen

Każdy miłośnik zimy wie, że niewiele jest miejsc, gdzie ta pora roku wygląda piękniej, niż w fińskiej Laponii. Śnieg, piękne krajobrazy, zorza polarna i wiele miejsc, w których zjawisko zanieczyszczenia świetlnego praktycznie nie istnieje. To właśnie w tym najbardziej wysuniętym na północ regionie Finlandii mieszka i pracuje fotograf, której baśniowe zdjęcia wyglądają niczym ilustracje pierwszego tomu Opowieści z Narnii.

Laponia znana jest przede wszystkim jako miejsce siedziby "komercyjnego" Św. Mikołaja, ale w rzeczywistości jest to wielki, zajmujący 380 tys. kilometrów kwadratowych region geograficzny i kulturowy leżący na terenie aż 4 państw: Rosji, Finlandii, Szwecji i Norwegii. Sporą jej część stanowi Lappi, czyli finlandzki region administracyjny Laponia o wyżynno-górzystym ukształtowaniu. Jego klimat rozciąga się od umiarkowanego na południu po subpolarny na dalekiej północy. A ponieważ średnie zagęszczenie ludności to jedynie 1,97 os./km² (dla porównania w Polsce jest to 123 os./km²), toteż nic dziwnego, ze okazji do fotografowania nocą jest tutaj pod dostatkiem.