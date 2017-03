Będę pięknie wyglądać, ale na moich zasadach - Laetitia Casta w obiektywie Bettiny Rheims

Bettina Rheims ukazuje w swych pracach odważną, prowokującą, a przede wszystkim samoświadomą stronę kobiet. Jak łatwo się domyślić prowokuje to skrajne opinie: niektórzy cenią Rheims za sprzeciw wobec redukcji kobiet do roli bezmyślnych lalek, inni z kolei oskarżają ją o szukanie taniego rozgłosu i zły gust. Jedno jest pewne – fotografia Bettiny Rheims realizuje znakomicie jedno z naczelnych zadań współczesnej sztuki, jakim jest prowokowanie do dyskusji. Jej najnowsza sesja ukazała się w najnowszym Dior Magazin.

Bettina Rheims, francuska fotografka w swojej twórczości podejmuje przede wszystkim tzw. "kwestię kobiecą" - temat, który mimo tylu lat debaty wciąż jest przedmiotem zażartych kłótni. Kobiety przewijają się w historii fotografii na milionach odbitek, na kilometrach klisz, z reguły jednak stanowią figury rodem z wyobraźni nie tyle fotografa co widza, ucieleśnione marzenia obserwatora – mężczyzny. Modelka ma "robić swoje", czyli po prostu wyglądać olśniewająco, cieszyć oko.