BenQ PD2700Q - 27 cali QHD z Dual View dla projektantów grafiki i animacji

BenQ oferuje w Polsce nowy 27 calowy monitor z serii dla projektantów (PD – Pro Designers) – model PD2700Q – przeznaczony dla projektantów grafiki, animacji i CAD/CAM. Monitor ma matrycę IPS o rozdzielczości QHD (2560x1440), jasności 350 nitów i kontraście 1000:1. 10-bitowa obsługa kolorów umożliwia wyświetlenie 1,07 mld barw i umożliwia 100% zgodność z paletą SRGB i Rec. 709.

Monitor ma kilka zdefiniowanych fabrycznie trybów pracy: CAD/CAM, Animation, Darkroom czy sRGB. Użycie przełącznika jest prostsze niż tradycyjne przełączanie trybów za pomocą menu ekranowego (OSD). Tryb Darkroom zmienia jasność i kontrast wyświetlania tak by ułatwić pracę przy precyzyjnej obróbce zdjęć. Tryb Animation dostosowuje jasność i kontrast wyświetlania szczegółów tak by nic nie umknęło uwadze projektanta – jest 10 poziomów jasności. Tryb CAD/CAM poprawia widoczność szczegółów w dokumentacji technicznej tworzonej przez projektantów.

