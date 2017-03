Bielizna La Perla na zdjęciach Stevena Kleina

Fotograf Steven Klein w pracy znany jest ze swojej otwartości oraz wielkiego entuzjazmu. "Potrafi zbudować zaufanie – kiedy zaczyna fotografować, każdy wie dokładnie, co się wydarzy. To sprawia, że ludzie czują się niezwykle komfortowo" – mówi Susan Jasny, kurator National Portrait Gallery. Podczas gdy wielu współczesnych mistrzów fotografii, takich jak Mario Testino czy Annie Leibovitz, sprawia, że bohaterowie ich zdjęć "błyszczą", Steven Klein dąży do – jak sam to określa – "bardziej kanciastego" odbioru.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Steven Klein urodził się w 1965 roku w Cranston, Rhode Island. Był drugim dzieckiem i jedynym synem w rodzinie. Kiedy w wieku 10 lat dostał od rodziców aparat fotograficzny, w piwnicy zbudował prowizoryczne studio. "Byłem nieudacznikiem, dzieckiem bez żadnych zainteresowań, i pewnego dnia ktoś podarował mi aparat. Szybko zrozumiałem, że to jest to" – wspomina Steven Klein.