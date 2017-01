Bluboo Edge - smartfon z zakrzywionym ekranem i aparatami 13 i 8 megapikseli za 649 zł

Cechą, która ma wyróżnić smartfon Bluboo Edge spośród konkurencyjnych konstrukcji, jest zastosowanie 5,5-calowego, obustronnie zakrzywionego wyświetlacza, wykonanego w technologii OGS HD. Producent zastosował podwójny digitizer, dzięki któremu smartfon można obsługiwać mokrymi dłońmi a także w rękawiczkach. Całość została pokryta szkłem Gorilla Glass 4, które chroni przed zarysowaniami i innymi uszkodzeniami wyświetlacza.

Ramka smartfona Bluboo Edge o grubości 0,8 mm została wykonana z metalu. Do wyprodukowania tylnej klapki producent wykorzystał materiał z technologią IML, dzięki któremu na jej powierzchni tworzy się charakterystyczna poświata, a jej kolor jest zależny od kąta patrzenia.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem