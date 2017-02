Budowa domowego studia fotograficznego z przedmiotów codziennego użytku

Zespół COOPH (Cooperative of Photography) przygotował krótki poradnik, jak samodzielnie zbudować domowe studio fotograficzne. Na zaledwie czterominutowym filmie znajdziecie dziesiątki świetnych pomysłów na oświetlenie małych, średnich i dużych przedmiotów. To nie tylko wskazówki dla tworzenia zdjęć produktowych, ale też mnóstwo inspirujących rozwiązań do kreatywnego fotografowania martwej natury.

