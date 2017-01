Budżetowy projektor BenQ W1090

BenQ W1090 to najnowszy budżetowy projektor do kina domowego o rozdzielczości 1920x1080, jasności 2000 ANSI lumenów, z sześcioelementowym (RGBRGB) i 6-krotnym kołem kolorów. Nowe koło koloru zapewnia poszerzoną paletę kolorów i wierność odwzorowania barw zgodnie z kinowym standardem Rec.709 – szczególnie odcieni skóry i zieleni murawy boiska czy łąki.



Projektor ma podstawową rozdzielczość Full HD (1920x1080) i jasność 2000 ANSI lumenów oraz kontrast 10000:1. 10W głośniki umieszczono w komorze rezonansowej co w połączeniu z systemem CinemaMaster Audio+ pozwala uzyskać bardzo dobre efekty dźwiękowe. Projektor wyposażono w obiektyw o krótkiej ogniskowej, który wyświetla obraz o przekątnej 254 cm (100 cali) z odległości 2,5 m od ekranu, max. przekątna obrazu to 762 cm (300 cali).

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem