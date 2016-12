Cactus RF60X – niewielka lampa błyskowa o dużych możliwościach

Jeżeli poszukujecie dobrego i niedrogiego flesza, a przy tym nie odstrasza was perspektywa manualnego ustawiania parametrów błysku, to powinniście zwrócić uwagę na najnowszy produkt azjatyckiej firmy Cactus. Jest to całkiem silna, kompaktowa lampa błyskowa wyposażona we wbudowany moduł łączności radiowej i wiele innych przydatnych funkcji, a przy tym kompatybilna ze znaczną liczbą popularnych systemów.

Cactus to mało znany w Polsce, ale popularny w Zachodniej Europie i za oceanem niezależny producent oświetlenia błyskowego – kompaktowych fleszy, wyzwalaczy i akcesoriów. Najnowszy produkt tej marki to lampa błyskowa oznaczona symbolem RF60X o mocy wyrażanej liczbą przewodnią 56 (liczony przy czułości 100 ISO i ogniskowej 105 mm). Jej głowica wyposażona została w mechanizm zoom zapewniający pokrycie pola widzenia z zakresu 24-105 mm. Ponadto do mocnych stron prezentowanej lampy należeć mają wydajny tryb HSS, możliwość emisji błysku stroboskopowego oraz wbudowany sterownik radiowy o zasięgu 100 m kompatybilny z firmowymi wyzwalaczami V6 i V6 II.