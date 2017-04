Canon CN-E70-200mm T4.4 L IS KAS S - nowy kompaktowy obiektyw filmowy

Firma Canon zaprezentowała najnowszy kompaktowy obiektyw filmowy z serwomechanizmem – CN-E70-200mm T4.4 L IS KAS S. Zaprojektowany z myślą o profesjonalistach i zaawansowanych użytkownikach, którzy używają aparatów i kamer z dużą, pojedynczą matrycą, nowy obiektyw oferuje zakres ogniskowych (70-200 mm) w formacie Super 35 i dołącza do zaprezentowanego w 2016 r. modelu CN-E18-80mm, uzupełniając linię kompaktowych obiektywów filmowych firmy Canon.

CN-E70-200 został zaprojektowany pod kątem lustrzanek cyfrowych z mocowaniem EF i kompatybilnych kamer z wymiennymi obiektywami Canon, wykorzystuje szeroką gamę funkcji mocowania i superszybki autofokus (AF). Zaawansowany tryb Dual Pixel CMOS AF umożliwia precyzyjne ostrzenie obrazu za naciśnięciem jednego przycisku (one-shot AF), a ciągły autofokus umożliwia śledzenie ruchomego obiektu bez utraty ostrości, co przydaje się podczas filmowania dzikiej przyrody.

Nowy CN-E70-200 to obiektyw parafokalny z trzema trybami stabilizacji obrazu. W połączeniu z obiektywem CN-E18-80 pozwala operatorom uzyskać szeroki zakres ogniskowych 18-400 mm [i] .

Optyczny zoom 2.8x, precyzyjny AF i wbudowany serwomechanizm sprawia, że obiektyw CN-E70-200mm T4.4 L IS KAS S oferuje rozbudowane możliwości filmowania. Nawet podczas sterowania zoomem obraz pozostaje idealnie ostry, co jest bardzo przydatne, kiedy trzeba szybko wykonać zbliżenie bez zmiany obiektywu, na przykład podczas kręcenia materiałów informacyjnych.

