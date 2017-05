Canon czyści ofertę – z oficjalnej listy obiektywów znikają trzy szkła

Choć zmiany w ofercie obiektywów dokonane zostały na razie tylko w japońskim oddziale Canona, to na ich podstawie można założyć, że podobne modyfikacje mogą zostać wprowadzone również do oferty oddziałów w innych krajach i na innych kontynentach. A zmiany te są bardzo ciekawe: choć dwie z nich raczej nie dziwią, to trzecia jest już całkiem intrygująca.

Z oficjalnych cenników centrali Canon Japan zniknęły właśnie (a dokładniej zostały zakwalifikowane jako już nieprodukowane) trzy modele obiektywów: Canon EF 24-105mm f/4L IS USM z 2005 roku, Canon EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM również z 2005 roku oraz Canon EF 70-300mm f/4.5-5.6 DO IS USM z 2004 roku. O ile wycofanie z oferty pierwszych dwóch szkieł zupełnie nie dziwi z uwagi na premierę w ubiegłym roku ich nowych edycji (w przypadku tego drugiego bardzo interesującej, bo z wbudowanym wyświetlaczem LCD), o tyle rezygnacja z produkcji i sprzedaży trzeciego modelu rodzi już pewne pytania.