Canon EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM - obiektyw z wbudowaną lampą makro

Canon prezentuje EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM – innowacyjny obiektyw do makrofotografii i pierwszy z serii EF-S z wbudowaną lampą makro. Rozszerzając linię obiektywów EF kompatybilnych ze wszystkimi lustrzankami Canon z matrycą APS-C*, nowy EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM pozwoli być jeszcze bliżej fotografowanych obiektów. Wbudowana lampa makro pomoże uchwycić każdy szczegół i zredukować cienie rzucane zarówno przez aparat, jak i obiektyw. Dodatkowo EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM został wyposażony w technologię stabilizacji obrazu Hybrid IS, która koryguje przesunięcia kątowe i rozmycie obrazu w scenach makro.



Nowy obiektyw charakteryzuje się współczynnikiem powiększenia 1:1, co oznacza, że fotografowane obiekty ukazują się na obrazie w rzeczywistych rozmiarach. Co więcej, ostre ujęcia można uzyskać z odległości zaledwie 30 mm od obiektywu. Imponująca minimalna odległość ostrzenia oraz współczynnik powiększenia sprawiają, że EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM pozwala wydobyć najbardziej szczegółowe detale przedmiotów, takich jak biżuteria, potrawy czy tkaniny.