Canon EOS M6 - nowy bezlusterkowiec i wizjer EVF-DC2

Canon zaprezentował najnowszy model bezlusterkowca z linii EOS M. Model EOS M6 wyposażono w 24,2-MP matrycę APS-C, system Dual Pixel CMOS AF i procesor DIGIC 7, dzięki czemu aparat oferuje szybkość i jakość charakterystyczne dla lustrzanki cyfrowej, ale w kompaktowym body.

EOS M6 został wyposażony w procesor Canon DIGIC 7, który oferuje większą moc obliczeniową i wyraźne detale w każdych warunkach oświetleniowych. W połączeniu z matrycą CMOS o rozdzielczości 24,2 MP i technologią Dual Pixel CMOS AF, aparat zapewnia jakość obrazu i szybkość działania charakterystyczne dla lustrzanek cyfrowych. Nowy bezlusterkowiec jest niezwykle szybki – rejestruje do 7 kl./s, a przy stałej ostrości nawet do 9 kl./s – a dzięki 5-osiowej stabilizacji obrazu wideo zapewnia idealnie płynny obraz w jakości Full HD. Efekt może być jeszcze lepszy w przypadku użycia obiektywu z dynamiczną stabilizacją obrazu, np. EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM.