Canon: Jesteśmy liderem globalnego rynku aparatów cyfrowych z wymienną optyką

Canon poinformował, że 14. rok z rzędu zajmuje pozycję lidera rynku aparatów cyfrowych z wymienną optyką.

W 2003 roku, kiedy rozpoczynała się era lustrzanek cyfrowych, Canon wprowadził do sprzedaży przełomowy model EOS 300D (w innych regionach znany jako EOS Digital Rebel lub EOS Kiss Digital). Aparat o kompaktowej konstrukcji, który dostępny był w konkurencyjnej cenie, podbił światowy rynek i stał się fundamentem rozwoju dla całej branży. Od tego czasu Canon wprowadził wiele przełomowych produktów, w tym profesjonalną serię EOS-1D oraz serię EOS 5D, która otworzyła drogę do profesjonalnego nagrywania wideo w wysokiej jakości za pomocą lustrzanek cyfrowych.

