Canon patentuje konstrukcję obiektywu 135 mm f/2 z filtrami apodyzacyjnymi

Choć nie wszystkie zgłaszane przez producentów fotograficznych patenty owocują pojawieniem się w sprzedaży konkretnych modeli wykorzystujących te patenty, to niektóre z zastrzeganych rozwiązań są godne uwagi. Do tego grona należy niewątpliwie nowy patent Canona, który może (choć nie musi) być zwiastunem nowej wersji obiektywu EF 135 mm f/2 L USM lub jego uzupełnienia.

Apodyzacja, zgodnie ze słownikiem PWN, to " technika usunięcia pierścieni dyfrakcyjnych z tworzonego przez układ optyczny obrazu punktu przez umieszczenie w przysłonie aperturowej filtru, którego absorpcja jest niejednakowa w różnych miejscach przysłony". Złożony tuż przed Świętami Bożego Narodzenia przez firmę Canon patent o numerze 2016-218444 opisuje obiektyw o ogniskowej 135 mm i jasności f/2 oraz odznaczający się długością 159 mm (a więc wyraźnie dłuższy od Canona EF 135 mm f/2 L USM) wyposażony w filtry apodyzacyjne mające za zadanie zapewnienie "dobrego wyglądu obszarów nieostrych niezależnie od kąta widzenia".

