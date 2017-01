Canon PowerShot G9 X Mark II z szybkością zdjęć seryjnych 8,2 klatek na sekundę

Canon zaprezentował najnowszy kompaktowy aparat cyfrowy Canon PowerShot G9 X Mark II, który jest następcą modelu z serii PowerShot G. Najnowszy aparat oferuje szybkość zdjęć seryjnych na poziomie 8,2 kl./s, 1-calową matrycę CMOS o rozdzielczości 20,1 MP i procesor DIGIC 7.

Nowy aparat znakomicie radzi sobie w warunkach słabego oświetlenia. Procesor DIGIC 7 redukuje szumy, zwiększa zakres dynamiczny podczas ujęć w wymagających warunkach oświetleniowych, a jasny obiektyw f/2 pozwala pracować przy niższych wartościach ISO i krótszym czasie naświetlania, tworząc efekt pięknie rozmytego tła. Nowy filtr Auto ND ogranicza ilość światła, dzięki czemu podczas fotografowania poruszających się obiektów można wykorzystać dłuższy czas naświetlania, uzyskując pięknie rozmyte tło bez efektu prześwietlenia.

Nowy Canon PowerShot G9 X Mark II został wyposażony w tryb Dual sensing stabilisation zapewniający 3,5-stopniową stabilizację w oparciu o równoległy proces stabilizacji, co doskonale sprawdza się podczas fotografowania dynamicznych scen także w ruchu. Dla uchwycenia niespodziewanych momentów, aparat wyposażono w tryb seryjny z możliwością uchwycenia aż 8,2 klatek na sekundę i niezwykle szybki autofocus (0,14 sekundy), aby zapewnić większą precyzję i zachować nawet najbardziej ulotne momenty. Dodatkowo, szerokokątny obiektyw 28mm i 3-krotny zoom optyczny pozwalają uchwycić zarówno piękne portrety, jak i zapierające dech w piersiach krajobrazy.

