Canon udostępnił Software Development Kit dla PowerShot G7 X Mark II

Canon ogłosił szczegóły dotyczące Software Development Kit (SDK) – pakietu narzędzi deweloperskich dla zaawansowanych aparatów kompaktowych PowerShot G7 X Mark II. Wsłuchując się w potrzeby społeczności twórców oprogramowania do konsumenckich urządzeń firmy Canon, SDK pozwala użytkownikom kontrolować kluczowe funkcje aparatu PowerShot G7 X Mark II, takie jak zoom i ekspozycja, co znakomicie nadaje się do wykorzystania np. na stanowiskach do wykonywania zdjęć identyfikacyjnych, podczas skanowania 3D lub na potrzeby badań medycznych.

