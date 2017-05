Canon wycofuje poprawkę v1.1.1 dla korpusu EOS 7D Mark II

Z powodu usterki wykrytej w najnowszym oprogramowaniu wewnętrznym dla lustrzanki Canon EOS 7D Mark II noszącym numer v1.1.1 firma zdecydowała się wycofać tę wersję firmware ze swoich stron wsparcia technicznego. Ci jednak, którzy ją zainstalowali i nie stwierdzili do tej pory problemów nie powinni się martwić, ponieważ błąd objawia się w bardzo specyficznych okolicznościach i z tego powodu dotyczy stosunkowo niewielkiej grupy użytkowników.

Poprawka firmware o numerze 1.1.1 dla aparatów Canon EOS 7D Mark II ukazała się 27 kwietnia, ale problem o którym mowa został wykryty i rozpoznany dopiero teraz. Polega on na niepoprawnej komunikacji aparatu z modułem komunikacyjnym Wi-Fi W-E1. W jego wyniku niemożliwe jest zdalne fotografowanie za pomocą aplikacji mobilnej Camera Connect pomimo poprawnego nawiązania połączenia aparatu ze smartfonem lub tabletem.

