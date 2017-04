Ciekawa przenośna lampa LED AEOS dla fotografii portretowej i pracy w terenie

Firma Rotolight rozszerza swoją ofertę, wprowadzając nową, zgodną ze standardami przemysłowymi, przenośną ledową lampę AEOS przeznaczoną do fotografii portretowej i pracy w terenie. AEOS to wytrzymała, ultra cienka konstrukcja bazująca na diodach LED bi-color o wadze poniżej 1,5 kg.

AEOS emituje światło o mocy 5750 luksów w odległości ok. 90 cm. Jednocześnie jest jedną z najbardziej wydajnych energetycznie lamp ledowych dostępnych na rynku. Umożliwia trzygodzinną, ciągłą pracę na jednej 95W baterii przy 100% mocy – ponad dwa razy dłużej niż obecny standard branżowy.

AEOS to pierwsza lampa LED posiadająca zintegrowany, aluminiowy uchwyt zamiast "widelca", pozwalająca na swobodną pracę ze światłem, w dowolnym położeniu i pod każdym kątem – żadna inna lampa nie daje takich możliwości.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem